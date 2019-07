Fotbal: Puşcaş - Cred că şi alţi colegi meritau să fie incluşi în echipa Campionatului European de tineret

14:00

Producătorii români trebuie să-şi găsească şi alte pieţe de desfacere şi suntem într-o ofensivă a diplomaţiei comerciale de recucerire a pieţelor tradiţionale, unde produsul românesc era cunoscut, a declarat, marţi, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ştefan-Radu Oprea, în cadrul conferinţei de închidere a două proiecte ce au vizat finanţarea IMM-urilor."Mă aflu aici la momentul închiderii unor programe pe fonduri elveţiene, dar eu spun că accentul nu este pe ideea de închidere a unui program, ci pe ideea de continuare a acestor programe împreună, pentru că este o poveste de succes, un program care are rezultate foarte bune. Trebuie să învăţăm să vorbim din ce în ce mai mult despre export. Aşa cum în anii trecuţi am început să vorbim despre antreprenoriat, atunci când în 2017 cifrele statistice arătau că aproape zero tineri doreau să devină antreprenori. Ca urmare a Start-Up Nation, 6 din 10 tineri doresc să devină, astăzi, antreprenori. Aşa trebuie să învăţăm împreună să vorbim din ce în ce mai mult despre cucerirea altor pieţe, nu numai a României, chiar dacă este o piaţă în dezvoltare: 7% creştere economică în 2017, 4,1% în 2018 şi a doua creştere economică din Europa, de 5%, pe primul trimestru (din 2019, n.r.). O piaţă în extindere are nevoie, întotdeauna, de producători cu produse româneşti de calitate. În acelaşi timp, producătorii români trebuie să-şi găsească şi alte pieţe. Suntem într-o ofensivă a diplomaţiei comerciale de recucerire a pieţelor tradiţionale, unde produsul românesc era cunoscut. Vorbim de pieţele din Asia, din zona Golfului şi nu numai", a spus Oprea.Ministrul de resort a adăugat că Executivul a introdus o Ordonanţă de Urgenţă care modifică Legea 346, prin care va fi lansat un nou program, intitulat "Program de accelerare a dezvoltării Întreprinderilor Mici şi Mijlocii"."În ultima zi a Preşedinţiei României (la Consiliul Uniunii Europene, n.r.), la Hanoi, am semnat în numele Uniunii Europene Acordul de comerţ liber şi Acordul de investiţii cu Vietnamul, cel mai ambiţios program semnat de Uniunea Europeană, cu o ţară în curs de dezvoltare, de peste 100 de milioane de locuitori, care aşteaptă, inclusiv producători români. Pentru că acum ştim mult mai mult, la finalul unui program cu fonduri elveţiene, ştim mult mai bine cum să devenim exportatori, cum să abordăm o piaţă, să ne facem planul de afaceri, cum să reuşim să avem brand, să avem un produs ambalat bine, să înţelegem diferenţele culturale, de business între diversele zone. Nevoia de finanţare este una reală şi unul dintre subiectele pe care îl avem întotdeauna în discuţiile cu mediul de afaceri. În ultima şedinţă de Guvern am introdus o Ordonanţă de Urgenţă care modifică Legea 346, prin care introducem un nou program, intitulat Program de accelerare a dezvoltării Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, care are ca scop continuarea acestei experienţe pe care o avem împreună în valorificarea curriculei şi a nevoii de a educa mediul de afaceri şi IMM-urile pentru a fi cât mai prezente pe pieţele externe", a menţionat oficialul.Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) a organizat, marţi, conferinţa de închidere a două proiecte ce au vizat finanţarea IMM-urilor şi promovarea exporturilor acestora.Proiectele "Programul Româno-Elveţian pentru IMM-uri" şi "Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România", derulate de MMACA în parteneriat cu CEC Bank, au beneficiat de finanţare elveţiană în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano - Român (PCER) pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene (UE) extinse.Programul Româno-Elveţian pentru IMM-uri (PREIMM), unul dintre proiectele majore susţinute din Contribuţia elveţiană pentru România, în vederea îmbunătăţirii mediului de afaceri şi a facilitării accesului IMM la finanţare, a fost lansat în ianuarie 2014 şi implementat în parteneriat cu CEC Bank. Bugetul alocat acestui program a fost de peste 170 milioane lei şi a susţinut peste 570 de IMM-uri în realizarea de investiţii pentru dezvoltarea activităţii, contribuind la crearea a peste 1.600 de noi locuri de muncă în opt domenii prioritare.De asemenea, proiectul 'Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România' a susţinut peste 100 de firme din domeniile agriculturii ecologice şi producţiei de mobilier să participe la târguri internaţionale în calitate de expozant sau vizitator. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu)