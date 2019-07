Ramona Olaru, prima intervenție estetică la față. Cum arată acum asistenta matinalului de la Antena 1

09:30

Astăzi, 2 iulie 2019, absolvenții de liceu susțin proba scrisă la Limba și literatura maternă, iar mâine este programată proba obligatorie a profilului. Peste 136.000 de candidaţi, 116.316 din promoţia curentă şi 19.771 din promoţiile anterioare, s-au înscris pentru a susţine prima sesiune a examenului. Citește și: Bacalaureat 2019. Când se dau probele scrise din prima […] The post Bacalaureat 2019. Marți, absolvenții de liceu susțin proba scrisă la Limba și literatura maternă appeared first on Cancan.ro.