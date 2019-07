VIDEO. Adolescent din Teleorman, dispărut la scăldat. Este căutat cu scafandri și bărci

13:20

Mihai Constantinescu este interant în continuare la Spitalul Floreasca din București, după ce a fost găsit inconștient de soția sa, Simona Secrier. Au trecut peste 50 de zile de la acel moment, iar veșile nu sunt deloc bune în ceea ce privește starea de sănătate a artistului. (Citește și: Incredibil ce au găsit medicii în […] The post Noi detalii despre starea de sănătate a lui Mihai Constantinescu appeared first on Cancan.ro.