Colet suspect în centrul Sibiului. Mai multe străzi au fost închise

13:40

Andreea Antonescu a făcut primele declarații despre reunirea trupei André. Îndrăgita artistă a vorbit cu sinceritate despre perioada adolescenței când a străbătut România în lung și în lat cu Andreea Bălan în aceeași mașină, despre certurile pe care le-au avut, despre reluarea proiectului muzical și, inclusiv, despre cât de încordate au fost discuțiile purtate recent […] The post Andreea Antonescu, primele declarații despre reunirea trupei Andre. Cât de încordate au fost discuțiile cu Andreea Bălan appeared first on Cancan.ro.