Un incendiu a izbucnit în faţa unei secţii de poliţie din Constanţa

Muzeul Holocaustului încearcă să obţină dreptul de a ridica o clădire în spaţiul în care Muzeul Antipa susţine că ar prefera să îşi construiască propriile depozite şi spaţii suplimentare. „Rezolvarea este la Guvernul României, pentru că noi acolo am făcut o solicitare. Suntem abilitaţi de Primul Ministru să înfiinţăm acest muzeu. Printre altele, pentru a putea pregăti celelalte etape, trebuie să ai un spaţiu sau o clădire. După ce am avut o clădire pe care am pierdut-o după doi ani şi jumătate....