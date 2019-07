Cum se relaxează Adela Popescu și Radu Vâlcan în vacanță: „Și? Zici că dorm ăștia mici?”

15:30

Este doliu în familia numeroasă de la “Insula Iubirii”. Alexandra, una dintre ispitele din emisiunea lui Radu Vâlcan, a postat un mesaj sfâșietor pe o rețea de socializare. Odată cu postarea, vedeta a lansat și un apel disperat către apropiați și fani, care i-au scris în privat. Alexandra de la “Insula Iubirii”, apel disperat pentru […] The post Doliu la Insula Iubirii. Mesajul sfâșietor postat de Alexandra, una dintre ispitele din emisiunea lui Radu Vâlcan appeared first on Cancan.ro.