Subiecte istorie BAC 2019. Proba scrisă obligatorie de la bacalaureat

08:30

Povestea băiatului care a recunoscut că a ucis-o, acum un an și patru luni pe micuța Estera, la Baia Mare, a pus pe jar comunitatea din Maracana, getto-ul de romi din apropierea fostului combinat Cuprom. Amicii lui au descoperit că acesta are, pe Facebook, un selfie realizat chiar la locul faptei, care i-a fost, aproape un an, poză de profil.