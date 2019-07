Stare de alertă în București! Ce s-a întâmplat azi-noapte

22:50

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini senzaționale cu vestitul politician Vasile Blaga. Din câte se pare, cel supranumit ”Buldogul” este fidel celebrului său slip. De mai bine de trei ani, fostul ministru poartă același model, în vacanțele pe care și le petrece pe litoralul românesc. Iar noi avem dovada, într-o galerie […] The post ”Buldogul” nu renunță la celebrul său slip! Din 2016 încoace, fostul ministru poartă același model appeared first on Cancan.ro.