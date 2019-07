Fotbal: Arbitrii din Liga I au fost testaţi înainte de începerea noului sezon

12:20

Listarea Electrica a reprezentat mai mult decât cel mai mare IPO realizat la Bursa de Valori Bucureşti, iar compania a adus acţionarilor un randament total de 37% din 2014 şi până în prezent, a afirmat, Adrian Tănase, directorul general al BVB, în cadrul unei conferinţe."Listarea Electrica a reprezentat mai mult decât cel mai mare IPO realizat la BVB. Electrica este cel mai bun exemplu care arată cum statul poate folosi piaţa de capital pentru a obţine acces facil la capital, rămânând în acelaşi timp un acţionar semnificativ într-o companie care se află pe radarul investiţional al marilor investitori. Din 2014 şi până în prezent, Electrica a adus acţionarilor un randament total de 37%. Exemplul Electrica poate fi replicat de statul român prin viitoare listări, mai ales că avem acum o piaţă mai dezvoltată şi mai sofisticată. Ne-am dori să avem în piaţa de capital locală cât mai multe companii de talia Electrica pentru a convinge investitorii atât locali cât şi internaţionali că România are determinarea de a aduce în prim plan companii cu largă reprezentativitate în economie", a declarat Adrian Tănase.Corina Popescu, Directorul General al Electrica SA, şi Adrian Tănase, directorul general al BVB, au deschis, miercuri, şedinţa de tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), cu ocazia aniversării a cinci ani de la listarea companiei, cea mai mare din istoria pieţei de capital din România şi, totodată, singura privatizare cu pachet majoritar prin piaţa de capital.'La cinci ani de la momentul listării Electrica, unul foarte important pentru piaţa de capital din România, le mulţumesc tuturor celor care ne-au fost alături pe acest drum al schimbării în bine. Nu au fost cinci ani uşori, date fiind provocările din piaţa de energie, însă echipa Electrica, alături de partenerii săi, a reuşit să realizeze lucruri foarte importante în tot acest interval: suntem compania din BET care a oferit cel mai stabil randament al dividendului, am distribuit dividende brute de circa 1,3 miliarde lei, am devenit cel mai mare investitor în infrastructura energetică, cu peste 3 miliarde de lei investiţi în ultimii cinci ani, şi am reuşit să îmbunătăţim semnificativ calitatea serviciilor oferite. În tot acest interval, am implementat ample programe de transformare şi optimizare a activităţilor, de reducere a costurilor şi de adaptare a strategiei la condiţiile pieţei, atât în aria de distribuţie şi servicii, cât şi în cea de furnizare, reuşind să eficientizăm activitatea Grupului", a spus Corina Popescu.Data de 4 iulie 2014 a fost prima zi de tranzacţionare a acţiunilor Electrica pe Bursa de Valori Bucureşti şi a GDR-urilor Electrica pe London Stock Exchange, iar oferta s-a subscris în totalitate cu două zile înainte de termenul limită. Electrica a atras aproape 2 miliarde lei prin oferta publică iniţială derulată, listarea având un impact semnificativ asupra capitalizării şi lichidităţii bursei de la Bucureşti, acest proces atrăgând un portofoliu divers de investitori internaţionali şi contribuind la îmbunătăţirea indicatorilor BVB pentru a accede la statutul de piaţă emergentă.Din prima zi de tranzacţionare şi până la finalul lunii iunie 2019, acţiunile Electrica au generat tranzacţii cu o valoare totală de peste 3 miliarde lei, ceea ce reprezintă circa 5,7% din lichiditatea totală a BVB din această perioadă (52,4 miliarde lei). Practic, în fiecare din cei cinci ani de la listare, Electrica s-a clasat pe locurile 5, 6 sau 7 în clasamentul lichidităţii.Dividendele acordate de Electrica în cei cinci ani de la listare, până în prezent, au oferit cel mai stabil randament dintre toate companiile din BET, în ciuda fluctuaţiilor ample de preţ. Astfel, randamentul dividendului s-a situat între 5,2% şi 7,3% în fiecare an.În ultimii cinci ani, Electrica a distribuit către acţionarii săi dividende brute care au cumulat circa 1,3 miliarde lei sau 3,777 lei/acţiune, reprezentând un câştig de 34,3% pentru acţionarii care au cumpărat în iunie 2014, la momentul listării.De la listare şi până în prezent, s-au tranzacţionat circa 250 milioane de acţiuni Electrica, reprezentând 72,4% din capitalul social şi 73,9% din acţiunile cu drept de vot.Cu o valoare de piaţă de aproape 4 miliarde lei, Electrica este singura companie românească listată din domeniul distribuţiei şi furnizării energiei electrice din România. Preţul acţiunilor Electrica pe BVB a pornit de la 11,25 lei, în data de 4 iulie 2014, şi a atins un maximum de 14,96 lei, în mai 2017.După listare, Electrica a devenit cel mai mare investitor în infrastructura energetică a României, cumulând investiţii în modernizarea şi retehnologizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice în valoare de 3,1 miliarde lei, în ultimii cinci ani.Investiţiile Grupului Electrica în infrastructură au crescut semnificativ de la an la an, începând cu 2015, reprezentând recorduri în industrie şi fiind finanţate, în cea mai mare parte, din resurse interne, în special din fondurile provenite din majorarea de capital, în conformitate cu prevederile prospectului Ofertei Publice Primare de Vânzare.În cei cinci ani de la listare, în cadrul Grupului Electrica s-a accelerat procesul de implementare a celor mai bune practici de guvernanţă corporativă şi au fost continuate măsurile de optimizare a activităţilor din toate segmentele. Totodată, compania şi-a asumat un plan de măsuri pentru creşterea responsabilităţii faţă de mediu şi comunitate, sumele alocate pentru programele de responsabilitate socială crescând semnificativ de la data listării.Potrivit reprezentanţilor companiei, cele mai mari zece listări de pe piaţa de capital din România au atras 6 miliarde lei de la investitori, iar aproape o treime din această sumă a fost atrasă de Electrica, Oferta Publică Iniţială a companiei fiind încă cea mai mare din istoria pieţei de capital din România.În procesul de pregătire a listării din 2014 au lucrat, alături de echipa Electrica, 4 bănci de investiţii financiare, o bancă depozitară, 5 case de avocatură, auditori, experţi tehnici şi de mediu, evaluatori, în total peste 150 de specialişti.Electrica are aproximativ 7.000 de acţionari din peste 30 de ţări din toate colţurile lumii, inclusiv Kuwait, Israel, Australia sau Canada. Aproximativ 65% din numărul total al acţiunilor Electrica liber tranzacţionabile pe bursele din Bucureşti şi Londra sunt deţinute de circa 6.500 persoane fizice şi 190 persoane juridice din România. Fondurile de pensii din România de pe Pilonul II şi Pilonul III deţin împreună peste 15% din totalul acţiunilor Electrica. Cumulat, acestea reprezintă al doilea cel mai mare acţionar global, după statul român.