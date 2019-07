Viorica Dăncilă, despre bilanţul preşedinţiei României la Consiliul UE: „Este impresionant. Aproximativ 2.500 de reuniuni şi evenimente”

11:20

Răzvan Lucescu, 50 de ani, și-a început mandatul la Al Hilal. Antrenorul român a făcut cunoștință cu noii săi elevi direct în cantonamentul pe care echipa saudită îl efectuează în Austria, la Linz. ?| First training session in Austria’s camp ️Here we go Blues ?#AlHilal_Video #AlHilal pic.twitter.com/ZIKUUBxNsr— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 2, 2019 Răzvan […] Post-ul VIDEO | Răzvan Lucescu și-a început mandatul la Al Hilal. Cantonament în Austria apare prima dată în Libertatea.ro.