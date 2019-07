PMP îi cere premierului să nu modifice din nou Codul administrativ în conformitate cu cererile UDMR

14:20

Peste 200 de artişti din România, Franţa, Italia, Olanda, Marea Britanie, Spania, Germania şi Belgia vor prezenta în Festivalul Internaţional de Teatru de Stradă Bucureşti - B-FIT in the Street spectacole de acrobaţie şi jonglerie, pe catalige, de dans contemporan, performance stradal.Potrivit unui comunicat al ARCUB, la ediţia din acest an a festivalului, care are loc în perioada 12 - 14 iulie, vor avea loc peste 60 de reprezentaţii în zece zone cheie din Capitală.Festivalul include spectacole premiate, companii de teatru de stradă aflate pentru prima dată la Bucureşti şi reprezentaţii în premieră de free-running.B-FIT in the Street este un proiect al Primăriei Capitalei, prin ARCUB, şi aduce, în cele trei zile de festival, zeci de reprezentaţii de teatru de stradă în mai multe zone din centrul Bucureştiului: Piaţa Universităţii, Piaţa "George Enescu", Piaţa Revoluţiei, Piaţeta Teatrului Odeon, Calea Victoriei şi Centrul Istoric - Piaţa "Sfântul Anton", Piaţa Roma, strada Franceză, strada Lipscani, strada Gabroveni.Parada va avea loc pe 13 iulie, pe Calea Victoriei, de la Piaţa "George Enescu" până la Piaţa Universităţii.ARCUB precizează că o noutate este spectacolul "Zero Degre" din Franţa, care aduce pentru prima dată în agenda festivalului de la Bucureşti o reprezentaţie de free-running. Derivat din mişcarea acrobatică "parkour", tehnica free-running este arta deplasării fluide în mediul urban, în care acoperişurile, balcoanele şi alte limitări aparente devin parte din traseu. Numiţi "geniile aerului", free-runner-ii din spectacolul "Zero Degre" vor face publicul să ridice privirea şi să descopere oraşul la înălţime. Artiştii francezi vor alerga, urca şi sări pe o distanţă de jumătate de kilometru pe Calea Victoriei, urmărind un traseu gândit în funcţie de particularităţile arhitecturii locale. Spectacolul este prezentat cu sprijinul Sezonului România - Franţa.În deschiderea festivalului, vineri, de la ora 19,00, 11 trupe internaţionale de teatru de stradă vor anima străzile şi pieţele Capitalei. Piaţa Universităţii va fi zona centrală a zilei de deschidere cu un program de spectacole - defilări pe catalige şi spectacole de acrobaţie, reprezentaţii ale stegarilor şi ale muzicanţilor toboşari şi cimpoieri.Piaţa Revoluţiei va găzdui un spectacol premiat de acrobaţie aeriană din Germania - Magnolia, iar Calea Victoriei va deveni scena artiştilor de free-running de la Zero Degre.Centrul Istoric (strada Franceză, strada Lipscani, strada Gabroveni, Piaţa Roma, Piaţa "Sfântul Anton") va găzdui spectacole de acrobaţie, jonglerie pe biciclete şi catalige, stegari şi mici concerte stradale.Spectacolele încep de la ora 18,00 (excepţie prima zi de festival, când încep de la ora 19,00) şi se desfăşoară concomitent în mai multe zone din Bucureşti, până la ora 23.00.Intrarea este liberă.Programul complet al evenimentului poate fi vizualizat pe www.fitsb.ro, www.arcub.ro. AGERPRES/(AS - autor: Iulia Carciog, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivaşcu)