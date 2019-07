Curg ofertele pentru George Puşcaş! O echipă din Anglia s-a înscris în cursa pentru transferul celui mai bun atacant de la EURO 2019 U21. Anunţul făcut de presa din Regat

08:40

Postul Antena 3 a scăpat fără amendă după ce invitaţii de la emisiunea Sinteza Zilei au folosit expresia "m**e PSD" în prime-time, după cum anunţă Pagina de Media. Pentru un caz similar, Realitatea TV a fost amendată cu 5.000 de lei. Asta se întâmpla în luna ianuarie a acestui an. În cadrul ediţiei Sinteza Zilei din data de 30 mai, jurnalistul Mugur Ciuvică şi parlamentarul Şerban Nicolae au folosit fără reţineri sintagma "M**e PSD". Moderatorul Mihai Gâdea nu a încercat să-i oprească pe cei doi...