CCR: Există conflict juridic între Parlament şi ICCJ pe tema completurilor specializate

Unul dintre mega hiturile internaţionale, "Are You With Me", va fi prezentat de DJ-ul belgian Lost Frequencies la cea de-a treia ediţie a Festivalului VIBE, care debutează miercuri seara, la Târgu Mureş.Alături de Lost Frequencies, începând de miercuri până duminică, la VIBE Târgu Mureş vor concerta şi alţi artişti de talie mondială, precum Alle Farben, Modestep şi Foreign Beggars."A treia ediţie a festivalului VIBE aduce artişti de talie mondială la Târgu Mureş: va urca pe scenă DJ-ul belgian, Lost Frequencies, al cărui megahit 'Are You With Me' a ajuns deja la peste 300 de milioane de vizualizări pe Youtube. Pe scena Blue Arena va urca şi unul dintre cei mai cunoscuţi interpreţi dubstep, Modestep (DJ Set), dar şi Alle Farben, un DJ german care combină stilurile techno, minimal şi house, având peste 100 de milioane de vizualizări la câteva dintre piese. Pe Magenta Stage va urca Foreign Beggars, o trupă britanică care va aduce cu totul altceva decât cei prezentaţi până acum, combină stilul rap cu dupstep, trăindu-l la intensitatea unui concert underground", au anunţat organizatorii.De asemenea, la VIBE Târgu Mureş vor mai urca pe scenă Stanton Warriors, Punnay Massif, Halott Penz, alături de cei mai buni interpreţi din Ungaria, însă şi multe trupe locale şi DJ, precum DJ Shiver, Thomas Pcz & C A Strings."Pe lângă concerte, organizatorii recomandă participanţilor la festival să viziteze Fashion Corner, un spaţiu social, unde pot găsi haine şi accesorii contemporane de la designeri locali şi talentaţi, pot încerca salonul de frumuseţi sau pot să bea o cafea bună cu prietenii", au arătat organizatorii, într-un comunicat de presă.Potrivit site-ului Festivalului, VIBE are ca scop crearea unui eveniment cu caracter cultural, educativ şi muzical pentru tinerii cu vârste cuprinse între 15 şi 35 de ani, mai ales că la cea de-a doua ediţie, din 2018, timp de 5 zile au participat la eveniment 33.780 de persoane.Festivalul şi Universitatea de vară VIBE se desfăşoară pe malul râului Mureş, la limita dintre Târgu Mureş şi comuna Sângeorgiu de Mureş.Gruparea de Jandarmi Mobilă Târgu Mureş a anunţat, miercuri, că jandarmii vor asigura zilnic măsuri de ordine publică în zona de desfăşurare a Festivalului VIBE, pentru prevenirea şi combaterea fenomenului contravenţional, infracţional şi aplicarea măsurilor legale."Celor ce doresc să participe la eveniment le recomandăm: să evite implicarea în conflicte de orice fel, să adopte un comportament civilizat, să-şi asigure bunurile personale şi să respecte recomandările organizatorilor şi ale forţelor de ordine. Cetăţenii se pot adresa jandarmilor aflaţi în dispozitivele de ordine publică sau pot solicita sprijin la numărul unic de urgenţă 112, în cazul în care sunt victime sau observă producerea unor fapte antisociale", a precizat Gruparea de Jandarmi Mobilă Târgu Mureş. AGERPRES / (AS - autor: Dorina Matiş, editor: Marius Frăţilă, editor online: Irina Giurgiu)