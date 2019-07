Gabriel Lungu - numit în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Dan Matei - consilier de stat

18:50

Fostul fotbalist Ianis Zicu a fost instalat miercuri în postul de antrenor principal al echipei Farul Constanţa, de către patronul grupării constănţene, Ciprian Marica, anunţă site-ul oficial al clubului de ligă secundă.Ianis Zicu, fost jucător la Farul Constanţa, a semnat un contract pentru un sezon şi a anunţat staff-ul alături de care speră să aducă promovarea în prima ligă: Daniel Florea - antrenor secund, Mihai Moraru - antrenor cu portarii, Cătălin Buşuricu - preparator fizic şi George Galamaz - team-manager."De ce Ianis? Pentru că este un copil al Farului, a crescut aici, a învăţat, ştie ce înseamnă Farul. Este un copil al Constanţei. Îmi este un prieten şi ştiu cât de pasionat este, câtă ambiţie are pentru a reuşi ca antrenor. Cred că Farul are mare nevoie de entuziasmul unui antrenor tânăr, care a văzut cum funcţionează lucrurile în străinătate. Trebuie să avem curaj. Am toată convingerea că se va pune în slujba echipei şi va munci pentru Farul. Este un nou început cu Ianis antrenor. Sper ca oamenii să îi fie alături, eu am încredere în el", a declarat Ciprian Marica în cadrul conferinţei de presă.Ianis Zicu şi-a exprimat dorinţa de a reuşi în meseria de antrenor, precizând faptul că este adeptul unui stil ofensiv."Este un moment important pentru cariera mea. Am o dorinţă extraordinară de a reuşi în această meserie, am început-o doar din pasiune, sunt aici plin de entuziasm şi încredere că pot să am rezultate extraordinare cu această echipă. Studiez de trei ani această meserie, lucrez de ceva timp, dar nu la nivel de seniori, şi ştiu ce trebuie să fac. Vreau să creez o echipă care să joace fotbal, sunt adeptul unui joc ofensiv. Mi-am trasat singur obiectivul, îmi doresc să promovăm", a declarat Zicu.Noul antrenor a ţinut să lămurească un episod mai vechi, când a avut un schimb de replici cu fanii echipei Farul Constanţa, pe vremea când evolua la altă echipă."În urmă cu 17 ani, a fost o partidă unde am reacţionat într-un fel pe care îl regret. Eram un copil, aveam 19 ani, psihologic şi uman nu eram capabil să fac diferenţa între o înjurătură primită în tensiunea unei meci şi reacţia pe care nu trebuia să o am. Le cer scuze suporterilor şi sper să înţeleagă că una a fost atunci, când am făcut un gest pe care îl regret, şi alta este acum, când vin din postura de antrenor, pentru a ajuta clubul, pe mine, jucătorii, iar susţinerea trebuie să o aibă pentru culorile acestui club, nu pentru mine sau Ciprian. Îmi cer încă o dată scuze, sper să fie înţelegători şi să fie o atmosferă bună. Pe cei care s-au simţit jigniţi, îi aştept să discutăm personal. Atunci erau şi ei copii, acum sunt adulţi ca şi mine şi putem să avem un dialog decent şi să înţelegem altfel lucrurile", a mai spus Zicu.În sezonul trecut al Ligii a II-a, Farul Constanţa, cu Petre Grigoraş antrenor principal, a ocupat poziţia a 14-a în clasament.AGERPRES/(V - autor: Adrian Ţone, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Irina Giurgiu)