Scene desprinse parcă dintr-un film de acțiune. Doi suspecți de furt au fost încătușați în trafic. VIDEO

15:30

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea și-au unit destinele, astăzi, 3 iulie 2019, în fața ofițerului de stare civilă. Cei doi au devenit soț și soție în urmă cu puțin timp, iar CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România, vă arată în exclusivitate primele imagini de la cununie. Evenimentul a fost unul foarte discret, alături le-au fost […] The post Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea, soț și soție! Primele imagini de la cununia civilă appeared first on Cancan.ro.