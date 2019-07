Timiş: Bărbatul care a ucis o persoană şi a rănit alte cinci a fost prins

22:00

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că selecţionerul echipei naţionalei de tineret, Mirel Rădoi, va continua în funcţie chiar dacă are foarte multe oferte după atingerea fazei semifinalelor la Campionatul European U21."Nu a fost nevoie să îl conving pe Mirel Rădoi pentru că l-am convins să fie alături de noi atunci când am început colaborarea. Cu siguranţă Mirel a avut foarte multe oferte şi va avea în continuare, dar noi avem o înţelegere şi cu siguranţă va continua la conducerea selecţionatei Under 21. Şi o să o şi califice la următorul Campionat European de tineret", a spus preşedintele."Nimeni din partea FRF nu îşi revendică merite pentru performanţa echipei naţionale Under 21. Este însă cu siguranţă un rezultat istoric să te califici la Jocurile Olimpice, mai ales că anul viitor se vor face 56 de ani de la ultima noastră prezenţă. Trebuie să vedem însă şi ce rămâne în urma acestei performanţe, iar noi putem spune acum că am văzut la Campionatul European o nouă abordare fotbalistică a echipei noastre. Am văzut o idee de echipă foarte puternică şi în acelaşi timp o nouă relaţie cu suporterii. Aceste elemente le-aş considera chiar mult mai importante decât calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo", a adăugat Burleanu.Preşedintele FRF a precizat că primele jucătorilor pentru performanţa de la CE 2019 sunt confidenţiale. "Există prime pentru performanţa naţionalei de tineret, dar sunt confidenţiale. Vor primi toţi jucătorii şi staff-ul, bineînţeles. Doar ei vor primi", a explicat el.Selecţionata de tineret a României s-a clasat pe locurile 3-4 la Campionatul European de fotbal Under-21 din Italia şi San Marino, după ce a fost învinsă joi seara, în semifinale, de Germania, cu scorul de 4-2 (1-2).Echipa naţională de tineret s-a calificat în premieră în semifinalele unui Campionat European de fotbal Under-21, dar a obţinut şi biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020. România a reuşit să câştige Grupa C, după 4-1 cu Croaţia, 4-2 cu Anglia şi 0-0 cu Franţa, echipă care a intrat şi ea în careul de aşi din postura de cea mai bună echipă de pe locul secund.România nu a mai participat la Jocurile Olimpice din 1964, când selecţionata noastră ajungea în sferturile de finală. Aceasta va fi a patra participare a României în turneul olimpic de fotbal, după ediţiile din 1924, 1952 şi 1964. AGERPRES (A-editor: Marius Ţone, editor online: Gabriela Badea)