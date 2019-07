06:30

Festivalul Medieval aduce, în Cetatea Oradea, în perioada 4 - 7 iulie, peste 600 de cavaleri, luptători arcaşi şi personaje medievale, însemnând 43 de trupe din 11 ţări, cu reconstituiri spectaculoase de bătălii istorice, concerte cu muzică live, meşteşuguri şi tradiţii şi jonglerii cu foc."Festivalul are o tradiţie de peste 25 de ani, crescând şi dezvoltându-se de la an la an. Evenimentul readuce în faţa noastră obiceiuri şi tradiţii, cavaleri şi personaje medievale, care ne poartă într-o călătorie istorică. În aceste zile, Cetatea Oradea va deveni un centru medieval unde vizitatorul întâlneşte meşteri, cavaleri, oşteni şi domniţe, iar prin numeroasele activităţi interactive, de la atelierele meşteşugăreşti până la demonstraţii de luptă şi distracţie pentru toate vârstele, orădenii vor putea participa la o reconstruire a istoriei", a menţionat directorul Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune (APTOR), Mihai Jurca, într-un comunicatFestivalul din acest an are o participare de 50% mai mare decât anul trecut şi este organizat de APTOR, cu sprijinul Primăriei Oradea, al Asociaţiei Deus Vult şi al Muzeului oraşului Oradea.Sunt prezente la Oradea vedetele festivalurilor medievale: "Les Ecuyers de l'histoire" din Franţa şi "Agentúra Hector" din Slovacia, precum şi "Bayard Medieval Fighting Club" din Rusia, care pregătesc un turnir full contact spectaculos, turniruri şi bătălii cu efecte vizuale şi cascadorii, precum şi demonstraţii de luptă şi un seminar dedicat luptătorilor.Marea bătălie de anul acesta este intitulată "Războaiele Husite din perioada lui Sigismund de Luxemburg" şi se va desfăşura în două părţi, prima având loc vineri, de la ora 18,00, iar a două, sâmbătă, de la aceeaşi oră.Programul de turniruri, bătălii şi luptele medievale se va desfăşura în Parcul Cetăţii, publicul având posibilitatea să le vizioneze din trei tribune, respectiv prin intermediul transmisiilor live pe ecranele din scena amenajată în curtea interioară.Începând de vineri, pe scena din interiorul cetăţii, în fiecare seară a festivalului, de la ora 20,00 sau 21,00, vor avea loc concerte susţinute de artişti din ţară şi din străinătate: Rock the Symphony cu Dan Andrei Aldea, Dan Bittman, Cristi Minculescu, Călin Goia, Dan Teodorescu, Flavius Buzilă, Orchestra simfonică Bigg Dimm a Band a Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj Napoca, 100 Folk Celsius şi Nicu Alifantis &ZAN, Subcarpaţi.Trupele internaţionale invitate vor oferi zilnic concerte de muzică cu specific medieval şi spectacole de dans medieval.Organizatorii au amenajat pentru copii o zonă specială, cu un parc de distracţii, cei mici având totodată şi posibilitatea să participe la ateliere meşteşugăreşti, pictură pe ceramică sau lemn. AGERPRES / (AS - editor: Marius Frăţilă editor online: Anda Badea, editor online: Anda Badea) Sursa foto: evenimenteoradea.ro