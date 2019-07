Bacalaureat 2019. Absolvenții de liceu susțin ultimul examen: proba la alegere

18:40

Peste 17.000 de consumatori au rămas, miercuri, fără curent electric, în urma furtunii care a doborât mai mulți stâlpi de medie tensiune în mai multe județe din Moldova. Furtuna care s-a abătut asupra mai multor județe din Moldova în ultimele ore a pus la pământ mai mulți stâlpi de energie electrică, iar mii de gospodării […] The post Peste 17.000 de consumatori au rămas fără curent electric, în urma furtunii din Bacău și Vaslui appeared first on Cancan.ro.