STĂPÂNII celor mai fertile terenuri din România

Conform cifrelor raportate de catre furnizorii de servicii de telecomunicatii privind incidentele care au afectat securitatea si integritatea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, in 2018 s-au inregistrat 556 de incidente cu impact semnificativ asupra securitatii si integritatii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, in crestere cu 66% fata de 2017. Acestea au afectat, in total, aproape 15 milioane de conexiuni. Cele mai multe conexiuni afectate de incidentele semnificative sunt cele de telefonie mobila si SMS (peste 7,6 milioane de conexiuni), urmate de serviciile de internet mobil (peste 4,7 milioane de conexiuni), telefonie fixa (peste 1 milion de conexiuni) si internet fix (aproximativ 1 milion de conexiuni), cele mai putin afectate fiind cele de retransmisie a programelor audiovizuale (aproximativ 438 de mii de conexiuni). „Datele raportate arata ca daca in 2017, in medie, un incident de securitate era rezolvat in mai bine de 8 ore, anul trecut operatorii au reusit sa reduca timpii de solutionare a incidentelor pana la o medie de 5 ore. Pe de alta parte, numarul incidentelor de securitate a crescut cu 66% fata de 2017", a declarat Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM. Potrivit raportarilor, anul trecut un incident cu impact semnificativ asupra securitatii si integritatii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice a afectat in medie 24.252 de conexiuni, numarul fiind in scadere fata de 2017, cand au fost inregistrate in medie 29.755 de conexiuni afectate de un incident. Daca in 2017 durata medie a unui incident semnificativ a fost de 8 ore si 49 de minute, iar durata totala a incidentelor de 2.945 de ore, in 2018 s-a constatat o usoara imbunatatire, durata medie a unui incident scazand la 5 ore si 3 minute. Astfel, si durata totala a incidentelor a scazut la 2.808 ore. Distributia geografica Constanta a fost cel mai afectat judet cu 64 de incidente, urmat de Dolj, unde s-au inregistrat 57 incidente, Teleorman cu 55 incidente si Olt unde au avut loc 54 incidente. Pe de alta parte, judetele cel mai putin afectate au fost Ialomita (9 incidente), Bihor si Salaj (cate 11 incidente). Un numar de 166 de incidente au avut impact asupra a cel putin doua judete. Cauzele incidentelor Conform datelor furnizate de catre operatori, anul trecut, cele mai multe incidente (86%) au fost cauzate de factori externi (ex. intreruperea alimentarii cu energie electrica, probleme legate de functionarea unor echipamente sau distrugerea din cauze necunoscute a fibrei optice). Numarul incidentelor provocate de o cauza externa/parte terta aproape s-a dublat, urcand de la 243 (in 2017) la 477 (in 2018). 14% dintre incidente au fost determinate de erori de sistem (software sau hardware), fenomene naturale (ex. ninsori si furtuni care au afectat diferite echipamente) si actiuni rau intentionate (ex. cablu de fibra optica vandalizat). Raportul ANCOM Raportul ANCOM privind incidentele semnificative care au afectat securitatea si integritatea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice in anul 2018 a fost realizat pe baza informatiilor puse la dispozitie de catre furnizori. Autoritatea colecteaza aceste date in baza Deciziei nr. 512/2013, prin care furnizorii au obligatia de a notifica ANCOM cu privire la incidentele cu impact semnificativ asupra securitatii si integritatii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, adica a acelor incidente care au afectat un numar mai mare de 5.000 de conexiuni timp de cel putin o ora.