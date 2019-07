Fotbal: Copa America - Federaţia argentiniană se plânge de ''enorme erori de arbitraj''

08:00

Statuia Libertăţii sau Miss Liberty, lucrarea monumentală situată pe Liberty Island (Bedloe's Island) din New York, a fost dăruită Statelor Unite de către statul francez, la 4 iulie 1884, ca semn de prietenie între cele două naţiuni, dar şi cu ocazia aniversării a 100 de ani de la declararea Independenţei celor 13 colonii engleze.În 1865, politicianul francez şi activistul împotriva sclaviei, Edouard de Laboulaye, a propus ca o statuie reprezentând libertatea să fie realizată pentru Statele Unite ale Americii, potrivit www.nps.gov. Monumentul ar fi marcat centenarul independenţei americane şi prietenia dintre cele două naţiuni, Franţa şi SUA. Născut la 18 ianuarie 1811 la Paris, Edouard de Laboulaye a fost un gânditor politic proeminent şi important al timpului său, un expert important în Constituţia Statelor Unite şi un susţinător al preşedintelui Abraham Lincoln în timpul războiului civil american. Edouard de Laboulaye a crezut în "legea comună a popoarelor libere", un ideal în care fiecare persoană se naşte cu un drept inalienabil şi sacru la libertate. Edouard de Laboulaye a sperat că acest monument îi va inspira pe francezi să lupte pentru libertate şi democraţie, potrivit https://thetowerinfo.com.Politicianul francez Edouard de Laboulaye a rămas cunoscut, ulterior, sub numele de "Tatăl Statuii Libertăţii", notează site-ul www.libertyellisfoundation.org.Ideea politicianului a fost susţinută de sculptorul francez Auguste Bartholdi (1824-1904), care în 1870 a început să deseneze statuia ''Liberté éclairant le monde'' - ''Libertatea luminează lumea''. În 1871 a întreprins o vizită în SUA şi a ales Bedloe's Island drept locul aşezării monumentului. Deşi insula era foarte mică, ea era vizibilă tuturor navelor care intrau în portul New York, Bartholdi văzând-o ca pe o ''poartă către America''. Monumentul ”Statuia Libertăţii” din New York.Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOConstrucţia statuii a început în Franţa, în 1876. Cel care a creat structura interioară a statuii a fost Gustave Eiffel, autorul Turnului Eiffel din Paris, iar metoda de fabricare a fost procesul de matriţare. Statuia a fost realizată din plăci subţiri de cupru, bătute în forme de lemn, acestea fiind montate pe scheletul de fier, potrivit https://thetowerinfo.com. Partea cu mâna care susţinea torţa a fost terminată în 1876 şi a fost expusă la Expoziţia centenară din Philadelphia. Capul şi umerii au fost realizaţi în 1878 şi au fost, de asemenea, expuşi în cadrul Expoziţiei Universale de la Paris. Întreaga statuie a fost asamblată, la Paris, între 1881 şi 1884.În 1884, a început, în SUA, ridicarea soclului pe care urma să fie aşezat monumentul. În 1885, editorul Joseph Pulitzer a făcut un apel la publicul american să doneze bani pentru realizarea soclului, chiar în paginile ziarului său ''New York World''. S-a strâns suma de 100.000 de dolari. Peste 80% din donaţii au fost sub un dolar, potrivit https://www.libertyellisfoundation.org.Statuia a fost prezentată ambasadorului SUA în Franţa, Levi P. Morton, la 4 iulie 1884, la Paris. Apoi, a fost demontată în 350 de bucăţi şi îmbarcată cu destinaţia Statele Unite, la bordul fregatei franceze ''Isere''. Au fost necesare 214 de lăzi pentru transportarea acesteia. Nava a ajuns în portul New York, la 17 iunie 1885, sosirea sa fiind primită în sunet de fanfară. Din nefericire, piedestalul nu era gata, astfel încât statuia a fost depozitată, potrivit www.nps.gov. Monumentul ”Statuia Libertăţii” din New York.Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOConstrucţia piedestalului din beton îmbrăcat în granit, conceput de Richard Morris Hunt, a fost încheiată în 1886. S-a trecut la asamblarea statuii, care a presupus o muncă extrem de dificilă şi periculoasă. Echipa care a lucrat la ridicarea colosului era formată în majoritate din imigranţi, care au lucrat însă extraordinar, cu viteză şi, totodată, cu acurateţe. Prima piesă care trebuia reconstruită a fost structura de fier al lui Gustave Eiffel. Restul elementelor statuii au fost asamblate fără utilizarea schelelor, toate materialele de construcţie fiind ridicate cu ajutorul macaralelor cu abur şi tractoarelor. Ultima secţiune terminată a fost faţa Statuii Libertăţii care a rămas acoperită până în ziua inaugurării.Inaugurarea oficială a Statuii Libertăţii din New York, a avut loc la 28 octombrie 1886, în prezenţa preşedintelui Grover Cleveland (1884-1888; 1893-1897) şi a câtorva mii de americani. Acesta a declarat cu acel prilej: ''Nu vom uita că libertatea şi-a găsit aici căminul; nici nu vom permite ca altarul ales să fie neglijat''.Statuia reprezentând personificarea feminină a libertăţii stă cu un picior pe lanţul rupt al sclaviei. Aceasta are o torţă în mâna dreaptă şi o tăbliţă în stânga. Tăbliţa are scris pe ea "JULY IV MDCCLXXVI" - 4 iulie 1776, data la care a fost semnată Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite ale Americii. În mâna dreaptă, statuia are o făclie aurită, iar pe cap se află o coroană împodobită cu şapte raze reprezentând continentele şi 25 de ferestre. Torţa iniţială a statuii a fost prima parte construită în 1876. Între 1984-1986, statuia a fost supusă unor lucrări de restaurare. Torţa care prezenta semne de coroziune, a fost înlocuită cu o alta acoperită cu foiţă de aur de 24K, care este luminată de un proiector pe timp de noapte. Torţa originală se află în prezent în holul monumentului. Monumentul ”Statuia Libertăţii” din New York.Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOÎn 1956, Bedloe's Island a fost redenumită Liberty Island. În 1667, Isaac Bedloe, un colonist olandez a cumpărat pământ pe Oyster Island, insulă care a fost vândută, mai târziu, oraşului New York. În 1794, după evenimentele din timpul Revoluţiei americane şi creşterea tensiunilor dintre Statele Unite, Anglia şi Franţa, a început construcţia unui fort masiv din piatră, numit Fort Wood, Bedloe's Island fiind o verigă din lanţul de apărare al oraşului împotriva britanicilor în timpul războiului din 1812. Fortul militar Wood a fost ridicat între 1807-1811 şi s-a aflat până în 1937 sub administrarea Armatei SUA, notează www.libertyellisfoundation.org. Ceea ce a rămas astăzi din Fort Wood este construcţia în 11 colţuri pe care a fost amplasat piedestalul Statuii Libertăţii.La 15 octombrie 1924, Statuia Libertăţii a fost desemnată monument naţional, iar din 1984 se află pe lista Patrimoniului Mondial al UNESCO, potrivit https://thetowerinfo.com.Statuia Libertăţii are o înălţime de 46 metri fără soclu şi de 93 de metri cu acesta, fiind una din zece cele mai înalte statui din întreaga lume. Interiorul statuii se poate vizita aceasta fiind accesibilă pe mai multe niveluri. Un muzeu este organizat în piedestalul deasupra căruia se află o platformă de observare. O altă platformă de observare există şi în coroana statuii. Statuia Libertăţii primeşte în fiecare an peste 4 milioane de vizitatori.