Premieră la Wimbledon: Cuplul de lesbiene format din Alison Van Uytvanck şi Greet Minnen a evoluat în primul tur

10:10

După ce a trecut fără mari probleme de cvintupla campioană Venus Williams (44 WTA) în primul tur, Gauff a avut parte de o misiune similară, terminând partida în doar o oră şi nouă minute. Jucătoarea venită din calificări s-a arătat emoţionată la finalul partidei, însă nu renunţă la visul de a câştiga turneul, aşa cum anunţase încă după victoria cu Venus Williams. „Sunt încă şocată că mă aflu aici. Am jucat bine în punctele când am fost sub presiune, nu mi-am permis să mă relaxez. Cred că pot bat...