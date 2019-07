Şoferul unei ambulanţe private din Dâmboviţa a pierdut controlul volanului şi a intrat într-un gard. În mașină se aflau trei pacienți

10:50

Simona Halep s-a calificat miercuri în turul 3 al turneului de tenis de Mare Şlem de la Wimbledon, după o victorie muncită împotriva altei românce, Mihaela Buzărnescu, 6-3, 4-6, 6-2. "Nu a fost un meci ușor. A fost puțin emoțional. Amândouă am jucat bine. Mă bucur că am reușit să câștig. Cred că am fost […]