Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii loto 6/49 de joi, 4 iulie 2019

Avem noi dovezi-bombă din dosarul falsului medic care a intrigat o țară întreagă. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat cum și-a "negociat" Matteo Politi împăcarea cu victimele. Vă prezentăm, în exclusivitate, strategia așa-zisului estetician de a scăpa de acuzaţiile penale. Pretinsul doctor Matteo Politi, alias Matthew Mode, nu bate pasul pe loc şi […]