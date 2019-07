eMAG reduceri. 3 aparate de aer conditionat si la 1.000 de lei, ca sa tii piept caniculei

eMAG reduceri aparate de aer conditionat. Vremea a devenit caniculara in ultimele zile in buna parte din tara, temperaturile ajungand chiar si pana la 36-37 de grade Celsius. Din fericire, emag.ro are reduceri substantiale la aparate de aer conditionat.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3