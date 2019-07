O insulă superbă din Grecia, care are nevoie disperată de locuitori, oferă oricui vrea să se mute 500 de euro pe lună şi pământ pentru a-şi construi o casă sau o afacere

15:20

Liderii populişti ai Italiei au petrecut cea mai mare parte a unui an în căutarea forţelor externe care au crescut costurile ţării pentru emiterea datoriei publice. În această săptămână, randamentul obligaţiunilor cu scadenţă la 10 ani din Italia a scăzut sub 2%, în timp ce dobânda la bondurile pe doi ani a devenit negativă. Randamentul Bund pe 10 ani din Germania scade rapid, ajungând la valoarea de 220 puncte de bază, cea mai mică valoare din un an, scrie Bloomberg.