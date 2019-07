Maria Ghiorghiu, previziune cutremurătoare: ”Atât ne-a mai rămas: apocalipsa!”

10:10

Fiica unui fotbalist celebru a ajuns vedetă peste noapte, la vârsta de 4 ani, după ce toată lumea a observat că frumusețea ei este aproape… ireală! Thylane Blondeau şi-a început cariera în modelling la doar 4 ani, iar la 6 ani apărea pe coperta Vogue Enfants. Cu bucle blonde şi ochi albaştri, Thylane era prezentată […] The post La 4 ani a fost desemnată cea mai frumoasă fetiță din lume! Cum arată acum, la 18 ani! appeared first on Cancan.ro.