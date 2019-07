Producătorul filmului „The Wolf of Wall Street”, arestat pentru spălare de bani

14:00

Telefonul are un preţ recomandat de 1.400 de lei şi atrage atenţia prin faptul că are un display care acoperă aproape toată partea frontală. • Pe scurt, Huawei P Smart Z rulează interfaţa EMUI 9 (bazată pe Android 9.0), are ecran LCD cu diagonala de 6,59 inchi (rezoluţie FHD+), chipset Kirin 710F, 4 GB memorie RAM, capacitate de stocare internă de 64 GB (plus slot pentru card micro-SD) şi baterie cu capacitate de 4.000 mAh. Cameră „periscop” • Camera secundară, ascunsă în corpul telefonului, are...