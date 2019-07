EXCLUSIV. Un judecător al Curții Militare explică pentru CANCAN.RO: Liviu Dragnea poate părăsi închisoarea!

11:50

Simona Halep a câștigat duelul 100% românesc de la Wimbledon impunându-se în trei seturi în fața compatrioatei Mihaela Buzărnescu. În ciuda faptului că a avut o evoluție excelentă, făcând unul dintre cele mai bune meciuri ale sale din acest sezon, Miky nu a putut să-I facă față Simonei Halep. Fostul lider mondial WTA în vârstă […]