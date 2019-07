Atletism: România participă cu 29 de sportivi la Campionatele Europene de tineret de la Gavle

17:10

Patru oameni, care se aflau într-o maşină ce urca spre staţiunea Parâng, au scăpat cu viaţă după ce autovehiculul a fost lovit în plin de un fulger în timpul unei furtuni, între persoanele afectate numărându-se şi administratorul public al judeţului Hunedoara, Costel Avram.Cei patru, între care doi constructori şi doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean (CJ) Hunedoara, se deplasau miercuri după-amiază pe drumul judeţean care duce în staţiune pentru a verifica stadiul lucrărilor efectuate acolo, investiţia fiind una finanţată printr-un proiect al administraţiei judeţene.Administratorul public al CJ Hunedoara a relatat joi, pentru AGERPRES, că fulgerul a lovit maşina într-o antenă de recepţie, garnitura de cauciuc care o prindea de parbriz fiind transformată, aproape instantaneu, în cenuşă."Eram în maşina constructorului, împreună cu dirigintele de şantier. Ne-am oprit în vreo patru locuri. Ploua încet, mărunt şi fulgera, dar părea că fulgerele sunt departe. La un moment dat, cum mergeam cu maşina încet, am văzut un fulger puternic, cu o lumină puternică şi un nor de praf, în jurul maşinii. Antena maşinii a zburat, nici n-am văzut-o", a spus Costel Avram.După câteva secunde în care nu au realizat ceea ce s-a întâmplat, ocupanţii maşinii au văzut că spre ei se îndrepta un muncitor care lucra pe un excavator. Au coborât din autovehicul şi atunci au realizat că în spatele acestuia puterea fulgerului a făcut să apară şapte găuri în terasamentul drumului."Au fost câteva secunde în care nu am ştiut ce s-a întâmplat. La un moment dat, în faţa noastră, la 20 de metri, era un excavator. Muncitorul de pe excavator a fugit spre noi. Atunci am deschis uşa la maşină şi am coborât. Afară am văzut, în spatele maşinii, vreo şapte găuri în drum. Se vedea puterea fulgerului care a lovit", a completat administratorul public al judeţului Hunedoara.Acesta a recunoscut că abia câteva ore mai târziu şi apoi joi dimineaţa a realizat prin ceea ce a trecut. "A fost cumplit", a spus Costel Avram, menţionând însă că, în Moldova, o vorbă din bătrâni spune că "ţi-a murit moartea" după ce o persoană trece prin asemenea momente. AGERPRES / (A, AS - autor: Sorin Blada, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: Consiliul Judetean Hunedoara/Facebook