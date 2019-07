Tenis: Federer, calificare uşoară în şaisprezecimi la Wimbledon

19:40

Grosul profitului pe care îl face Banca Naţională a României vine din administrarea rezervei valutare, iar o mică parte din sistemul de plăţi şi din operaţiunile cu numerar, a declarat, joi, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, într-o conferinţă de presă."Suntem în continuare în poziţie de debitor. Dacă luaţi un an întreg, că am mai fost şi creditori, am mai dat în anumite perioade - când a apărut o lipsă de lichiditate - credite băncilor prin operaţiunile de pe piaţă, dar la nivelul unui an întreg, dacă aveţi răbdarea să vă uitaţi pe cifre, suntem debitori. Cu alte cuvinte, operaţiunile de pe piaţa monetară aduc încă pierdere. Şi de fiecare dată când mă uit în bilanţul Băncii Naţionale am un ochi critic, glumesc, către Direcţia de politică monetară, care propune sterilizări. Dar acolo este o doamnă şi trebuie să respect genul. Profitul vine din operaţiunile externe, din administrarea rezervei valutare, aproape, nu în totalitate. Mai avem profituri mici şi din sistemul de plăţi, dar mici, şi ceva din operaţiunile cu numerar. Dar grosul vine din administrarea pieţei valutare, administrarea rezervei valutare, fără aur", a spus Mugur Isărescu.Guvernatorul a explicat că operaţiunile de pe piaţa valutară sunt riscante şi nu este implicată întreaga rezervă, ci doar o mică parte, respectiv 5-10%."Dacă o promulgă domnul preşedinte (Legea privind repatrierea rezervei de aur a României - n. r). ne costă vreo 15 - 20 de milioane (euro - n. r.) şi îl aducem aici să-l atingeţi şi dumneavoastră, să se lămurească lumea că există, să se liniştească opinia publică", a afirmat Isărescu.Potrivit raportului anual, BNR a înregistrat la 31 decembrie 2018 un profit de 1,183 miliarde de lei, de şase ori mai mare decât cel consemnat în anul anterior (186,715 milioane de lei), ca urmare a următoarelor evoluţii: înregistrarea unui profit operaţional în sumă de 1,495 miliarde de lei, cu 58% peste profitul operaţional al anului anterior (946,889 milioane de lei); înregistrarea de cheltuieli cu diferenţele nefavorabile din reevaluare aferente activelor şi pasivelor în valută în sumă de 313,795 milioane de lei, cu 59% mai mici decât suma consemnată la 31 decembrie 2017 (760,174 milioane de lei); înregistrarea de venituri nete din reevaluarea construcţiilor şi terenurilor la 31 decembrie 2018, în sumă de 1,460 milioane de lei.De asemenea, raportul menţionează că rezultatul final aferent operaţiunilor de politică monetară pentru anul 2018 a fost pierdere în sumă de 96,174 milioane de lei, de trei ori peste nivelul consemnat în 2017 (28,509 milioane de lei)."Fructificarea activelor externe a generat în anul 2018 un randament contabil anual de 1,3%. Pentru pasivele băncii (sursele activelor externe) s-au înregistrat, în general, rate medii anuale ale dobânzii (plătite de BNR) inferioare randamentului anual al activelor (încasat de BNR), respectiv dobânzi negative (de încasat), obţinându-se astfel profit operaţional. Prin urmare, rezultatul financiar pozitiv al Băncii Naţionale a României a fost influenţat în mod direct şi substanţial de diferenţa favorabilă dintre veniturile nete obţinute din administrarea activelor şi pasivelor în valută şi costurile nete aferente utilizării instrumentelor de politică monetară pe piaţa internă; în anul 2018, veniturile nete din administrarea activelor şi pasivelor în valută au fost de 2,087 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile nete cu dobânzile plătite în cadrul operaţiunilor de politică monetară au însumat 96,174 milioane de lei. Cheltuielile cu dobânzile plătite în cadrul operaţiunilor de politică monetară reprezintă, implicit, costul urmăririi îndeplinirii obiectivului fundamental stabilit de lege privind asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor", se mai spune în raport.Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României (BNR) au coborât cu 0,8%, la 32,569 miliarde de euro la finalul lunii iunie, de la 32,834 miliarde de euro la 31 mai 2019, potrivit datelor BNR la 1 iulie 2019.Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 4,137 miliarde de euro.Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 iunie 2019 au fost de 36,706 miliarde de euro, faţă de 36,715 miliarde de euro la 31 mai 2019. AGERPRES/(A - autor: George Bănciulea, editor: Oana Tilică, editor online: Irina Giurgiu)