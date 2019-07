Un motociclist a murit în Bucureşti, după ce a intrat în stâlpii din Pasajul Unirii

16:50

„Scrisoare deschisă Domnului procuror general interimar Bogdan Licu, Domnule procuror general, La o discuţie pe care am avut-o cu dumneavoastră (dar la care mai participau şi mulţi alţi reprezentani ai societăţii civile, deci nu era nici timpul şi nici locul pentru a intra in detalii) v-am înştiinţat în legătură cu distrugerea unor documente din arhivele fostei Securităţi, aflate în păstrarea Ministerului Public. Dumneavoastră aţi spus că veţi verifica, iar eu că voi reveni cu detalii. În ceea c...