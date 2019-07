Elveţia: Peste 40 de soldaţi elveţieni s-au îmbolnăvit subit, patru în stare gravă

21:50

Stadiul fizic al lucrărilor la Centura Bacău este deja de 30%, chiar dacă perioada de proiectare trebuia să se încheie pe 24 iulie, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, după o vizită de lucru la varianta ocolitoare a municipiului Bacău, parte a Autostrăzii Moldovei.Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, în urma verificărilor la faţa locului, şeful de la Transporturi a constatat că, datorită mobilizării antreprenorului, lucrările avansează rapid, fapt ce va contribui la finalizarea acestora înainte de termenul contractual."Perioada de proiectare trebuia să se termine pe 24 iulie. Iată că noi astăzi avem stadiu fizic de execuţie de 30%. Am spus tot timpul că vom grăbi procedura de implementare a obiectivelor de investiţii. La fel s-a întâmplat şi la Drumul Expres Craiova-Piteşti unde tot acest antreprenor român are lotul 2 - am fost săptămâna aceasta şi am decis că vom ataca în primă fază centura de la Balş - a devansat termenul de proiectare cu şase luni. Dacă cineva vrea într-adevăr, se poate. Acest lucru este de felicitat. Îmi amintesc că pe 15 martie când am fost aici, după ce am plecat de pe şantier, toată lumea a vuit în presă că şi-a luat Umbrărescu utilajele şi a plecat. Iată că cei care atunci ţipau şi spuneau că s-a făcut doar de faţadă şi că de fapt nu se munceşte pot să vină ei acum şi să spună dacă se munceşte sau nu!", a susţinut Cuc.Totodată, într-o postare pe propria pagină de Facebook, ministrul a dat asigurări că se fac toate eforturile pentru ca finanţarea necesară să existe în continuare."Am fost astăzi pe şantierul Centurii Ocolitoare a Municipiului Bacău, parte a Autostrăzii Moldova. Sunt extrem de încrezător că lucrurile vor deveni realitate mai repede decât termenul contractual. La faţa locului constructorul român are o mobilizare foarte bună şi progresul fizic al lucrărilor este extrem de avansat. Chiar dacă perioada de proiectare trebuia să se încheie pe 24 iulie, Centura Bacăului este realizată în proporţie de 30%. De aceea, la nivelul ministerului şi al CNAIR, depunem toate eforturile pentru a asigura finanţarea necesară şi să nu existe niciun fel de obstacol administrativ. Investiţiile în infrastructură sunt o prioritate pentru Guvernul PSD, iar antreprenorii serioşi pot să confirme oricând acest lucru. Atât timp cât un antreprenor îşi respectă angajamentele, din punctul de vedere al termenelor şi al standardelor de calitate, va avea în noi un partener. Am spus tot timpul că vom grăbi procedura de implementare a investiţiei şi aici avem un astfel de exemplu. Dacă cineva vrea să muncească, se poate!", a notat Răzvan Cuc.Centura Bacău va avea o lungime de aproape 31 de kilometri dintre care 16 kilometri vor fi cu profil de autostradă. Lucrările au început pe data de 8 martie 2019 şi ar urma să se finalizeze în 30 de luni, potrivit contractului. Valoarea proiectului este de 142 milioane euro plus TVA. AGERPRES/(AS - editor: Oana Tilică, editor online: Gabriela Badea)