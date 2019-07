Aceasta este cea mai profitabilă universitate privată din România

09:00

La 11 luni de la protestul Diasporei din 10 august 2018, Ziare.com a analizat care este situatia anchetelor demarate de procurori in acest caz. Un numar de 18 huligani violenti au fost trimisi in judecata, niciun jandarm nu a fost inculpat, in ciuda sutelor de plangeri facute de protestatarii pasnici victime ale violentelor.- Doua dosare in care au fost cercetati 18 huligani, iar jandarmii sunt parti vatamate, au ajuns in instanta si au inceput procesele. Rechizitoriile sunt semnate de procurori de la Parchetul Capitalei si Parchetul Judecatoriei Sectorului 1. Dosarele au fost solutionate mai rapid deoarece in aceste cazuri au fost mai multe persoane arestate, iar probatoriul a fost administrat cu prioritate. Vorbim de declaratii ale martorilor, inregistrari video, interceptari telefonice sau recunoasteri ale jandarmilor. Cei mai multi huligani au recunoscut acuzatiile si au spus ca regreta faptele.- O parte din ancheta, in care jandarmii sunt parti vatamate, este in continuare pe masa procurorilor de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 1. Ancheta este "in rem" si sunt efectuate cercetari pentru fapte de violenta: aproximativ 300 de fapte de ultraj, distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice etc.- Megadosarul in care 560 de persoane sunt parti vatamate/parti civile si in care sunt cercetati mai multi sefi ai Jandarmeriei si ai Ministerului de Interne a fost declinat saptamana aceasta de procurorii militari din Parchetul General la DIICOT.Decizia de a declina ancheta vine dupa Jandarmeria s-a plans ca actiunile manifestantilor, prin amploarea si modul de desfasurare, au fost de natura sa puna in pericol securitatea nationala. Acuzatiile: tentativa la infractiunea de actiuni impotriva ordinii constitutionale. Articolul integral pe ZIARE.COM