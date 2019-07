Ce bărbat celebru o consolează pe Ramona de la Neatza după divorț! A fost prins intrând pe furiș în casa asistentei de la Antena 1

21:20

Carmen Minune și Bogdan Căplescu s-au cununat civil, zilele trecute. Cei doi îndrăgostiți au avut parte de o noapte magică alături de părinți și prieteni. Recent, soțul fiicei lui Adrian Minune a scris, pe contul personal de Instagram, o declarație impresionată pentru frumoasa brunetă, ce urmează să nască peste doar câteva săptămâni. „Noaptea trecută am […] The post Bogdan Căplescu, surpriză pentru proaspăta lui soție, Carmen Simionescu. “Ești deja a mea!” appeared first on Cancan.ro.