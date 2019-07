Alex Ioniță are gânduri mari la olteni: „Mi-aş dori să iau titlul cu Universitatea Craiova!”

23:10

Ghinioanele din sfera sentimentală i-au pus ”capac” frumoasei Raluca Podea. Fostul ”iepuraș” Playboy nu pare deloc în apele sale după ce a rupt-o definitiv cu ”băiatul rău” de la Brăila. În brațele lui, Raluca lăsase impresia că își găsise liniștea sufletească după ce a fost părăsită de Florin Pastramă. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă […] The post Ex-logodnica lui Pastramă e devastată după ce părăsit-o și musculosul din Brăila! Imagini de ultimă oră cu Raluca Podea appeared first on Cancan.ro.