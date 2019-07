Ce spune Răzvan Cuc despre remaniere: Nu m-am agăţat de un scaun, nu mi s-a reproşat nimic

12:40

Potrivit unui comunicat al deputatului Marius Sorin Bota, transmis vineri, măsura are ca scop supravegherea zilnică a constructorilor de autostrăzi care, crede el, în acest fel se vor apuca să lucreze. „Având în vedere slaba mobilizare de pe şantierele autostrăzilor, precum şi interminabilele minciuni şi angajamente ale firmelor cu privire la mobilizarea pentru finalizarea lucrărilor în acest an, am solicitat Ministrului Transporturilor să preia iniţiativa şi intenţia fostului ministru Dan Şova,...