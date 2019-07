Sanie: Raluca Strămăturaru se pregăteşte pentru JO de iarnă pe asfaltul din Predeal

13:00

Aproximativ 200 de persoane din mai multe localităţi din judeţul Botoşani au participat, vineri, la un marş şi un miting de protest faţă de starea proastă a drumurilor judeţene. Foto: (c) CRISTIAN LUPAŞCU / AGERPRESManifestanţii s-au adunat în Poligonul ACR din municipiul Botoşani, iar de acolo s-au deplasat în marş până în Piaţa Revoluţiei, în faţa Consiliului Judeţean. Pe traseu, aceştia au scandat lozinci anti-guvernamentale, anti-PSD şi împotriva conducerii CJ. Foto: (c) CRISTIAN LUPAŞCU / AGERPRESProtestul, susţinut de Grupul Civic Botoşani, Asociaţia Împreună pentru A8, este organizat ca urmare a tergiversării proiectului de modernizare a drumurilor judeţene DJ 282, DJ 282 H, DJ 294 şi DJ 297, care este finanţat din fonduri europene. Foto: (c) CRISTIAN LUPAŞCU / AGERPRES"Oameni buni, noi astăzi nu suntem eroi pe Facebook. Noi astăzi suntem eroi în stradă. Am venit în căldură mare, am bătut kilometri întregi. Sunt oameni bolnavi care au venit cu noi. Astăzi am ieşit în stradă să ne cerem drepturile, oameni buni. Eu nu am buzunarul plin, eu nu am bani să plătesc oameni să plătesc pe nimeni să iasă în stradă. Eu am făcut apel la voi, oameni buni, şi voi aţi ieşit în stradă pentru că aşa aţi vrut voi, nu pentru că v-a plătit cineva. (...) Eu nu am venit să protestez împotriva PSD sau a nu ştiu cui. Eu am venit să ne cerem drepturile", a declarat, în faţa manifestanţilor, liderul Grupului Civic Botoşani, Daniel Câşlariu.Lucrările de modernizare a celor patru drumuri judeţene, care au o lungime de 106 kilometri, întârzie, ca urmare a faptului că la licitaţia organizată de Consiliul Judeţean nu s-a înscris niciun constructor, din cauza subevaluării lucrărilor. Autorităţile judeţene au ajustat preţul lucrărilor şi au relansat, în această săptămână, în licitaţie publică, investiţia estimată la 272 de milioane de lei.Investiţia se va realiza pe cinci tronsoane. Tronsonul 1 face legătura între comuna Şipote din judeţul Iaşi şi limita judeţului Botoşani şi are o lungime de 5,971 kilometri şi o valoare a lucrărilor 16,2 milioane lei, iar tronsonul 2 de la limita judeţului Iaşi - Rediu - Răuseni - Călăraşi are o lungime de 13,721 kilometri şi o valoare a lucrărilor de 39,7 milioane lei.Tronsonul 3 Răuseni - Todireni - Albeşti - Truşeşti - Dângeni - Hăneşti are o lungime de 51,194 de kilometri şi o valoare totală de 144,4 milioane lei, în timp ce tronsonul 4 Blândeşti - Suliţa - Lunca - Todireni are o valoare de 72,7 milioane lei.Ultimul tronson, Dângeni - Mihălăşeni, are o lungime de 9,5 kilometri şi o valoare a lucrărilor de 22,7 milioane lei. AGERPRES/(A- autor: Cristian Lupaşcu, editor: Oana Popescu, editor online: Ady Ivaşcu)