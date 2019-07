Suntem la coada continentului. Banii din această țară nu se compară cu nicio altă monedă din Uniunea Europeană!

15:00

Zodie de Foc, Berbecul are în orice clipă a vieții sale energie și rare vor fi cazurile când dispare pentru că nu are chef de nimic. E capricios, nerăbdător, impulsiv, însă toate acestea îl fac chiar mai frumos. Şi cu adevărat are ce-ţi oferi ca partener în viaţă şi în dragoste.