Indonezia - O femeie, condamnată la închisoare după ce a făcut publică o înregistrare în care este hărţuită sexual

Zeci de angajaţi ai Consiliului Judeţean Harghita au venit vineri, la serviciu, îmbrăcaţi în costume tradiţionale, pentru a marca Ziua portului popular secuiesc, acţiune care se doreşte a deveni tradiţională.Prima ediţie acţiunii a avut loc în urmă cu trei ani, la iniţiativa conducerii Ansamblului Naţional Secuiesc, care i-a rugat pe toţi cei care doresc să se îmbrace în costumul tradiţional secuiesc sau să poarte doar o piesă a acestuia, pentru a promova portul popular."Am observat că porturile populare au început să fie croite de calitate tot mai proastă şi aceste porturi cândva spuneau foarte mult, vorbeau şi au început să se piardă, oamenii nu le mai foloseau. Şi acum, de undeva, oamenii aduc nişte porturi populare care ar trebui să stea în muzee. (...) Şi aceste porturi sunt fotografiate, arhivate, ştim cine le-a croit, le-a purtat, de unde provin, cum au fost făcute şi cândva vom avea posibilitatea să le recoasem", a declarat, pentru AGERPRES, András Mihály, directorul Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita.Acesta a punctat faptul că povestea acestor porturi populare este una de demult şi care a ajuns să fie actuală, iar costumele au început să prindă viaţă din nou.Ideea a fost primită cu entuziasm şi bucurie de mulţi angajaţi ai Consiliului Judeţean, care au venit la lucru în costume populare vechi de peste 100 de ani sau în unele noi, cusute cu propriile mâini. Foto: (c) Gina Ştefan/AGERPRES"Eu am mai purtat costumul tradiţional acum vreo 40 şi ceva de ani, când eram copil şi mi-am dorit să am unul al meu, personal. Şi e o bucurie şi o emoţie de nedescris că îl port acum pe cel făcut de mine. Rar mi se întâmplă să simt că se întorc privirile după mine, dar astăzi a fost ziua aceea. Nu e un costum pe care să-l porţi în fiecare zi a anului, dar aşa, câteodată, când îl porţi, îţi dă un sentiment de apartenenţă la un grup. (...) Modelul este din zona Gheorgheni, toate cusăturile sunt realizate manual, cu motive specifice secuieşti, dantela este cusută cu acul. M-am apucat de lucru în noiembrie şi încă nu am terminat, pentru că mai am vesta de realizat", a spus Isan Magda, de la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "S.I.M.D Harghita".Un costum deosebit de frumos, din zona Plăieşi, a purtat şi Mihálydeák Klára, care a mărturisit că l-a moştenit de la bunica soţului său, are o vechime de peste 100 de ani şi îl poartă cu mândrie şi bucurie.La rândul său, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Barti Tihamér, a vorbit despre un program al instituţiei pe care o conduce, prin care pot fi achiziţionate costume populare, punctând faptul că acţiunea de vineri are rolul de a arăta importanţa portului tradiţiional."Consiliul Judeţean are, de câţiva ani, un proiect cultural pentru cumpărare de porturi populare, prin care am cumpărat foarte multe porturi populare maghiare, secuieşti, româneşti, de toate felurile şi prin acest gest, pe care îl facem noi azi încercăm să arătăm că este important pentru noi portul popular. (...) Aşa cum e şi Ziua Iei, care este la fel de specială, pentru că, din câte văd la prietenii mei de pe Facebook, şi ei în acea zi se simt mai mândri, mai bine şi cred că acesta e cel mai important pentru noi: să ne simţim bine, fiecare în pielea lui şi fiecare în portul lor popular", a declarat Barti Tihamér, pentru AGERPRES.Acesta s-a referit la starea de spirit "de sărbătoare" pe care o au cei care poartă aceste costume şi la zâmbetele celor care îi privesc şi a subliniat că prin acest eveniment se promovează şi întâlnirea celor "1.000 de fete secuience", care va avea loc sâmbătă şi care este o sărbătoare a portului popular şi a tradiţiilor din zonă.Angajaţii Consiliului Judeţean Harghita, alături de mai mulţi dansatori de la Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita, au făcut şi o poză de grup în faţa sediului instituţiei şi la statuia episcopului Márton Áron, sub privirile admirative ale trecătorilor.De asemenea, potrivit fotografiilor postate pe reţele de socializare, şi alte persoane din judeţ au mers vineri la serviciu îmbrăcate în port popular secuiesc, fie că a fost vorba de instituţii publice sau de firme private. AGERPRES / (A - AS - autor: Gina Ştefan, editor: Marius Frăţilă, editor online: Irina Giurgiu)