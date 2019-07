Mircea Badea nu a mai rezistat și a făcut imaginile publice! Ținta jurnalistului a fost o judecătoare din România. “Onorată instanță…”

11:50

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au spus cel mai important "DA!" din viața lor, în fața Ofițerului Stării Civile, miercuri, 3 iulie 2019. Pe 20 iulie, va avea loc și ceremonia religioasă și petrecerea, și au foarte mari emoții. Bruneta a purtat în această zi importantă o rochie rochie galbenă, scurtă, partea de sus fiind […]