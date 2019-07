Cod portocaliu în Argeș. 10 oameni au fost evacuați din cauza unei viituri

13:20

Festivalul Neversea, ediția 2019, a început în forță, zeci de mii de oameni fiind așteptați la Constanța în perioada 4-7 iulie. Festivalul Neversea este cel mai important eveniment muzical de la malul mării. În prima noapte a festivalului, peste 60.000 de tineri au dansat pe muzica artiștilor favoriți, iar atmosfera a fost incendiară. Printre artiștii […] The post Ireal! Cum s-a îmbrăcat această tânără în prima seară a festivalului Neversea: “Am vrut să arat ca o..” appeared first on Cancan.ro.