Simona Gherghe, mesaj de suflet pentru copiii ei: ”Alergăm de dimineață până seară pentru ei…”

15:00

O femeie din Statele Unite a copt un plan diabolic împotriva iubitul ei, după ce a anunțat-o că o părăsește. I-a furat cardul, iar ce-a urmat a avut nevoie de intervenția poliției. Serina Wolfe, 24 de ani din New York, s-a certa cu iubitul ei, dar povestea nu s-a incheiat asa. Ea i-a furat cardul […] The post Incredibil ce a putut să facă o femeie cu cardul iubitului, după ce s-au certat! appeared first on Cancan.ro.