Microbuzele cu călători de pe ruta Constanţa - Năvodari oprite în trafic şi verificate; amenzi totale de circa 30.000 de lei

Cântăreaţa canadiană Celine Dion este capul de afiş al primei zi de concerte desfăşurate în cadrul festivalului British Summer Time, care va avea loc în Hyde Park din Londra, în perioada 5-14 iulie, potrivit Press Association.Dion, recompensată cu mai multe premii Grammy, va fi cap de afiş vineri, la o lună de la încheierea celei de-a doua rezidenţe artistice a cântăreţei în Las Vegas, desfăşurată în celebrul hotel Caesars Palace."Este primul meu spectacol în frumosul Hyde Park. Sunt atât de încântată", a spus cântăreaţa în vârstă de 51 de ani în luna ianuarie, când şi-a anunţat participarea la eveniment. "Iubesc Londra şi este o mare onoare pentru mine să fac parte din seria de concerte BST Hyde Park, organizată de Barclaycard. Abia aştept! Suntem gata să ne bucurăm de vară la Londra!"În prima zi a festivalului British Summer Time, vor mai urca pe scenă Josh Groban, Claire Richards, Jazz Morley, The Adelaides, Alice Chater şi Kerri Watt.Melodiile interpretate de Celine Dion, atât în engleză, cât şi franceză, s-au aflat în fruntea clasamentelor muzicale timp de peste trei decenii, cele mai cunoscute hituri ale cântăreţei fiind ''My Heart Will Go On'', din coloana sonoră a filmului ''Titanic'', precum şi ''The Power Of Love'' şi ''Because You Loved Me''.Cântăreaţa intenţionează să lanseze un nou album în noiembrie, iar începând cu luna septembrie va pleca într-un turneu mondial, Courage World Tour."Pe parcursul carierei sale, demnă de Cartea Recordurilor, Celine şi-a interpretat hiturile pe scene legendare ale lumii, dar niciodată în Hyde Park", a spus vicepreşedintele companiei AEG Presents, James King. "Din acest motiv, suntem extrem de încântaţi să o aducem pe Celine Dion în Hyde Park, pentru singurul său concert european din 2019", a mai spus acesta.Pe scena festivalului British Summer Time vor mai concerta Stevie Wonder (sâmbătă, 6 iulie), Barbra Streisand (duminică, 7 iulie), Florence and the Machine (sâmbătă, 13 iulie) şi Robbie Williams (duminică, 14 iulie).AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Anda Badea)