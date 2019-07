VIDEO | Ed Sheeran a lansat două melodii noi. Cu ce nume mari colaborează artistul

18:40

Dintre cei 146.105 absolvenți de clasa a VIII-a care au participat la evaluarea națională, 26.076 au medii sub nota 5. Rezultatele admiterii la liceu vor fi afișate pe 12 iulie 2019. O cincime din elevii care au susținut Evaluarea Națională, mai exact 18%, au media de admitere la liceu sub 5. Cele mai multe medii […] Post-ul ADMITERE LICEU 2019 | Aproape 20% dintre absolvenții de gimnaziu au media de admitere sub 5 apare prima dată în Libertatea.ro.