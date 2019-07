Detalii neștiute despre nunta lui Florin Pastramă cu Brigitte. Ce anume se va servi la mese

16:50

Familia Vicăi Blochina s-a mărit. Blondina le-a făcut cunoștință prietenilor ei virtuali cu cel mai mic membru al familiei, care îi aduce zâmbetul pe buze. Familia Vicăi Blochina s-a mărit! Blondina a simțit nevoia să aibă în casă un cățeluș, care să-i acă zilele mai frumoase așa că a dat fuga la pet shop și […] The post Familia Vicăi Blochina s-a mărit: ” Noul meu băiat pufos mă face foarte fericită” appeared first on Cancan.ro.