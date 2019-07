HOROSCOP 6 iulie 2019: Horoscopul ca înainte de Mercur retrograd! Gemenii trebuie să fie blânzi în conversații

HOROSCOP zilnic. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 6 IULIE 2019; spre finele acestei zile, Luna se va muta in Fecioara insa pana atunci inca ne scalda in placerea de a fi in stralucitorul Leu. Sa ne bucuram de...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3