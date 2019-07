A fost cutremur devastator! Seismul de 7.1 grade Richter a avut loc la 06:19, ora României

19:00

Mai multe gospodării din localitatea Rucăr, județul Argeș, au fost inundate, vineri, iar 10 persoane au fost evacuate, una dintre ele, surprinsă de viitură, având fractură deschisă. Drumul Național 73 este blocat din cauza aluviunilor. Potrivit ISU Argeș, în urma codului portocaliu, s-a format o viitura care a inundat mai multe gospodării în localitatea Rucăr. […] The post Cod portocaliu în Argeș. 10 oameni au fost evacuați din cauza unei viituri appeared first on Cancan.ro.