Au râs necontrolat şi s-au relaxat brusc. Bunicul unui fost pacient a vrut să le mulţumească asistentelor şi le-a adus un tort fără să ştie de ingredientul surpriză

Cutremurul a avut loc vineri la ora locală 20.19 (06.19, sâmbătă, ora României), în zona Văii Searles, în apropierea oraşului Ridgecrest din statul american California, la o zi după un cutremur de 6,4 grade tot în această zonă. WATCH: The moment the earthquake was felt at the Morongo Casino in Cabazon, California pic.twitter.com/D5Cj42NHlV — BNO News (@BNONews) July 6, 2019 Epicentrul cutremurului a fost la 17 kilometri de oraşul Ridgecrest, la 138 de kilometri de Bakersfield şi la 202 kilometri...