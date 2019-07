LISTA consilierilor noilor europarlamentari: echipe de la TV, o apropiată a lui DRAGNEA, un fost asistent al lui IVAN

08:50

Cel putin 25 de mari dosare de mare coruptie aflate pe rolul Inaltei Curti, in care au fost pronuntate sentinte in prima instanta de catre completuri nespecializate in fapte de coruptie, sunt afectate de cea mai recenta decizie a Curtii Constitutionale, potrivit unei analize Ziare.com. Peste 150 de persoane si mai multe firme sunt judecate in aceste cazuri: parlamentari, ministri, inalti magistrati, primari sau fosti sefi de consilii judetene. Reamintim ca CCR a admis, miercuri, sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie, sesizare facuta de Florin Iordache cat a fost lasat de Liviu Dragnea sa ii tina locul la sefia Camerei Deputatilor. Potrivit deciziei CCR, procesele de coruptie judecate in faza de fond de completuri de 3 judecatori de la Inalta Curte vor fi rejudecate de completuri specializate in judecarea faptelor de coruptie. CCR a explicat ca este vorba de cauzele inregistrate pe rolul Inaltei Curti si solutionate de aceasta, in prima instanta, anterior datei de 23 ianuarie 2019, cand a fost emisa Hotararea Colegiului de conducere a Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin care sunt formate completuri specializate in judecarea cauzelor de coruptie.