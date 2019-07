Incredibil! Ce pensie va primi la bătrânețe Gabriela Firea. Câți lei va încasa în fiecare lună actualul primar al Bucureștiului

22:00

Incendiul izbucnit, vineri, la Mănăstirea Râmeț din județul Alba a fost stins de pompieri după 7 ore. Focul a distrus acoperișul chiliilor de la intrare, pe o suprafață de 1000 de metri pătrați, iar jumătate din el s-a prăbușit. Nu au fost victime, însă au fost afectate obiecte de cult și bunuri. Pompierii din Alba […] The post Incendiul de la Mănăstirea Râmeţ a fost stins după 7 ore. Jumătate din acoperișul ars s-a prăbușit appeared first on Cancan.ro.